تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية بولاية تكساس

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت خدمة إطفاء الحرائق بمدينة "فورت وورث" في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، بأن طائرة تدريب عسكرية تحطمت ببحيرة "وورث" وتسببت في تضرر منزلين وإصابة 3 أشخاص.

وقالت خدمة إطفاء الحرائق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خدمة إطفاء حرائق فورت وورث تتواجد بموقع حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية في بحيرة وورث".

وأضافت "أسفر الحادث عن تضرر منزلين بشدة، وإصابة 3 أشخاص يتلقون العلاج في الوقت الحالي".