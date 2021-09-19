تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية بولاية تكساس
واشنطن - (أ ش أ):
أفادت خدمة إطفاء الحرائق بمدينة "فورت وورث" في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، بأن طائرة تدريب عسكرية تحطمت ببحيرة "وورث" وتسببت في تضرر منزلين وإصابة 3 أشخاص.
وقالت خدمة إطفاء الحرائق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خدمة إطفاء حرائق فورت وورث تتواجد بموقع حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية في بحيرة وورث".
وأضافت "أسفر الحادث عن تضرر منزلين بشدة، وإصابة 3 أشخاص يتلقون العلاج في الوقت الحالي".
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