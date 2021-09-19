إغلاق كافة مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الروسية

موسكو - (د ب أ)

يجري فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الروسية في روسيا بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع في البلاد.

ومازال باستطاعة الناخبين في المناطق الزمنية الـ11 فى روسيا التصويت فى منطقة كالينينجراد على بحر البلطيق حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

وفي أقصى شرق البلاد وسيبيريا، أغلقت مراكز الاقتراع بالفعل لساعات. ومن المتوقع أن تظهر نتائج موثوقة في وقت لاحق من المساء.