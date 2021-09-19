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السفارة الأمريكية في اليمن تدين تعذيب وإعدام الحوثيين لتسع مواطنين يمنيين

08:08 م الأحد 19 سبتمبر 2021
السفارة الأمريكية في اليمن تدين تعذيب وإعدام الحوثيين لتسع مواطنين يمنيين

الحوثيين

صنعاء - (أ ش أ):

أدانت السفارة الأمريكية في اليمن تعذيب وإعدام الحوثيين لتسعة مواطنين يمنيين اتهمتهم بالمساعدة في اغتيال أحد المسؤولين الحوثيين عام 2018.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي - في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/ - إن هذا يعد مثالا آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية.

وأشارت إلى أن هذا العمل يأتي بعد أيام من هجوم على ميناء المخا التجاري والذي يعد نقطة عبور أساسية للإمدادات الإنسانية والواردات الغذائية التجارية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات يجب أن تتوقف.

هذا المحتوى من

Asha
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