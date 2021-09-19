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فرنسا: مكالمة هاتفية مرتقبة بين ماكرون وبايدن على وقع أزمة الغواصات

07:08 م الأحد 19 سبتمبر 2021
فرنسا: مكالمة هاتفية مرتقبة بين ماكرون وبايدن على وقع أزمة الغواصات

ماكرون وبايدن

باريس - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب التحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إلغاء أستراليا لصفقة غواصات مع فرنسا لصالح الولايات المتحدة، لافتا إلى أن "مكالمة هاتفية ستجري (بينهما) في الأيام المقبلة".

وأضاف المتحدث - في تصريح نقلته قناة (فرانس 24) - أن ماكرون "سيطلب توضيحا".. مضيفا "نريد تفسيرات حول ما يبدو تقويضا كبيرا للثقة"، وذلك بعدما استدعت فرنسا الجمعة سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا ردا على قرار كانبيرا.

وأثار إلغاء العقد، الذي أُبرم في 2016 غضب باريس التي تؤكد أن حلفاءها لم يتشاوروا معها. غير أن الحكومة الأسترالية تقول إنها أوضحت مخاوفها منذ شهور.

وأردف أتال أنه بعد "الصدمة" الأولية لإلغاء الصفقة، يجب إجراء مناقشات بخصوص بنود العقد، لا سيما تعويض الجانب الفرنسي.

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ماكرون بايدن أمريكا أزمة الغواصات

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