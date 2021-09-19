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جوتيريش يحذر من خطورة "حرب باردة" بين الولايات المتحدة والصين

06:54 م الأحد 19 سبتمبر 2021
جوتيريش يحذر من خطورة "حرب باردة" بين الولايات المتحدة والصين

أنطونيو جوتيريش

وكالات:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من خطورة "حرب باردة"، بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكانت الصين انتقدت الاتفاق النووي الثلاثي الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ويسمح لجيش الأخيرة بامتلاك غواصات نووية يتم تطويرها محليا بدعم أمريكي بريطاني رغم أنها دولة غير نووية وفقا للاتفاقيات الدولية.

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن التعاون في مجال الغواصات النووية بين الدول الثلاث يقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة حرب باردة الصين الولايات المتحدة

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