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الدبيبة يلغي قرار وقف رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن العمل

06:20 م الأحد 19 سبتمبر 2021
الدبيبة يلغي قرار وقف رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن العمل

عبدالحميد الدبيبة

طرابلس - (د ب أ)

ألغى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد قرار وزارة النفط بوقف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل.

ووفقا لمرسوم صادر من مكتب الديبية اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، يمكن أن يستأنف مصطفى صنع الله، الذي يشغل رئاسة الشركة الليبية منذ مدة طويلة، مهام منصبه.

وقد ينهي هذا الإعلان نزاعا بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط، والذي هدد يتراجع إنتاج خام النفط لتلك الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك).

كان وزير النفط الليبي محمد عون قد صرح أواخر أغسطس أن صنع الله الذي ظل في منصبه رئيسا لمجلس إدارة الشركة لمدة سبع سنوات، تم إيقافه عن العمل "لانتهاك" مزعوم لقواعد السفر.

وتؤكد الخطوة التوتر السياسي في بلد غارق في صراع وحرب أهلية طوال الكثير من سنوات العقد الماضي.

عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وزارة النفط

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