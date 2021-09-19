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بدء ثوران بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية

06:00 م الأحد 19 سبتمبر 2021
بدء ثوران بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية

ثوران بركان ارشيفية

مدريد - (أ ش أ):

بدأ ظهر اليوم الأحد، ثوران بركان في سلسلة جبال كامبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وذكرت الوكالة أن ثوران البركان جاء بعد أسبوع سجل خلاله المعهد الجغرافي الوطني الإسباني آلاف من الهزات الزلازلية في المنطقة.

وأشارت إلى أنه يمكن رؤية أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة القريبة.

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ثوران بركان مدريد جزيرة لا بالما إسبانيا

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