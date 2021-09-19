بدء ثوران بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية
مدريد - (أ ش أ):
بدأ ظهر اليوم الأحد، ثوران بركان في سلسلة جبال كامبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وذكرت الوكالة أن ثوران البركان جاء بعد أسبوع سجل خلاله المعهد الجغرافي الوطني الإسباني آلاف من الهزات الزلازلية في المنطقة.
وأشارت إلى أنه يمكن رؤية أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة القريبة.
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