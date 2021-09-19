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رئيس الأركان الأردني يستقبل وزير الدفاع السوري ويبحث معه أمن الحدود

05:56 م الأحد 19 سبتمبر 2021
رئيس الأركان الأردني يستقبل وزير الدفاع السوري ويبحث معه أمن الحدود

رئيس هيئة الأركان الجيش الأردني

وكالات:

استقبل رئيس هيئة الأركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وزير الدفاع السوري، العماد علي أيوب، لبحث تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب والأوضاع في الجنوب السوري.

وقال بيان صدر عن القوات المسلحة الأردنية، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد إن "رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استقبل اليوم الأحد، في عمان وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب".

وأضاف البيان أنه "تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".

وأكد الجانبان خلال لقائهما "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".

رئيس الأركان الأردني وزير الدفاع السوري الحنيطي العماد علي أيوب

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