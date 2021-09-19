بدء إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية الروسية

موسكو- (د ب أ):

بدأت مراكز الاقتراع في 11 منطقة زمنية في روسيا في الإغلاق، مع انتهاء الانتخابات البرلمانية الماراثونية، التي استمرت ثلاثة أيام، مساء اليوم الأحد، ومن شبه المؤكد أن النتائج معروفة سلفا .

وتغيب مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بسبب خلاف حول الشروط، التي حددتها روسيا بشأن حضورهم، بالإضافة إلى العدد القليل من المراقبين الذين وافقت روسيا على قبولهم.

ويحق لحوالي 110 ملايين شخص التصويت في انتخابات مجلس دوما الدولة الجديد على جميع المقاعد البالغ عددها 450 مقعدا.

ومع ذلك، فإن فوز حزب روسيا الموحدة، الحزب الحاكم الذي دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمدة عقدين، يعتبر نتيجة شبه حتمية.

وشابت الانتخابات مزاعم بالتعرض للإكراه والمخالفات والتزوير على نطاق واسع في اليومين الأولين من التصويت.

وذكرت تقارير أن نسبة الإقبال، تجاوزت 30%، خلال اليومين الأولين، من التصويت، حسب الأرقام الرسمية.

ودعا اليوم الأحد أنصار زعيم المعارضة المسجون، اليكسي نافالني، وهو غير مؤهل لخوض تلك الانتخابات ولا أي انتخابات روسية، بسبب سجله الإجرامي، إلى تصويت احتجاجي ضد حزب "روسيا الموحدة".

وكان نافالني قد دعا المواطنين للتصويت بشكل استراتيجي لصالح المرشحين، الذين لديهم أفضل فرصة لإقصاء أعضاء البرلمان الموالين للكرملين.

وفي الوقت الذي يسعى فيه حزب روسيا الموحدة للدفاع عن الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها، يأمل الحزب الشيوعي في الحصول على أصوات بسبب الاستياء المتزايد من سياسات الكرملين.