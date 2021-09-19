ليبيا تعيد تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة نهاية الشهر

القاهرة- (د ب أ):

اتفقت مصلحة الطيران المدني في ليبيا ومصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان صحفي اليوم الاحد ، بأن الاتفاق جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية إلى القاهرة، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، والتي كان من بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها في مصر .

وأوضح المكتب أن مصلحة الطيران المدني في البلدين اتفقتا على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءًا من يوم 30 سبتمبر الجاري.