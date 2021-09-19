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مظاهرة نسائية في كابول للمطالبة بحق العمل والدراسة في أفغانستان

01:35 م الأحد 19 سبتمبر 2021
مظاهرة نسائية في كابول للمطالبة بحق العمل والدراسة في أفغانستان

مظاهرة نسائية في كابول

إسلام آباد- (د ب ا):

شارك عدد من النساء في مسيرة بشوارع كابول، الأحد، للمطالبة بحق العمل والدراسة، في ظل حكم طالبان السلطوى.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام محلية نحو 24 ناشطة، اجتمعن أمام ما كان حتى وقت قريب وزارة شؤون المرأة في العاصمة الأفغانية كابول، وكن يرددن " حقوق المرأة و حقوق الانسان".

وقد ألغت طالبان مؤخرا وزارة شؤون المرأة، وحلت محلها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقر الشرطة الدينية، التي تقوم بتطبيق الاخلاق العامة و تفسير طالبان للاسلام.

وكانت الشرطة الدينية خلال فترة حكم طالبان في التسعينيات تقوم بضرب النساء، اللاتي يتجرأن على عدم تغطية جسدهن بالكامل علنا.

وبعد سيطرة طالبان على السلطة، نظمت النساء الأفغانيات مظاهرات لعدة أيام في أنحاء البلاد لمطالبة أفراد حركة طالبان باحترام حقوقهن . و قد تم قمع المظاهرات بصورة عنيفة، مع ذلك، يبدو أن مظاهرة اليوم مرت بسلام.

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