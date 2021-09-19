دون حضور الجنازة.. السعيد بوتفليقة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه

وكالات:

ألقى السعيد بوتفليقة، النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة في زرالدة.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية ، خرج مساء أمس السبت السعيد بوتفليقة من سجن الحراش من قبل عناصر المفرزة الخاصة للدرك الوطني.

وتمت موافقة القاضي بتطبيق العقوبات للمؤسسة العقابية بالحراش، على طلب هيئة الدفاع المتعلق بالسماح للسعيد بوتفليقة بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه الرئيس السابق، لكنّه لن يحضر تشييع الجنازة في المقبرة.