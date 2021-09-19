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دون حضور الجنازة.. السعيد بوتفليقة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه

01:10 م الأحد 19 سبتمبر 2021
دون حضور الجنازة.. السعيد بوتفليقة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه

السعيد بوتفليقة

وكالات:

ألقى السعيد بوتفليقة، النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة في زرالدة.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية ، خرج مساء أمس السبت السعيد بوتفليقة من سجن الحراش من قبل عناصر المفرزة الخاصة للدرك الوطني.

وتمت موافقة القاضي بتطبيق العقوبات للمؤسسة العقابية بالحراش، على طلب هيئة الدفاع المتعلق بالسماح للسعيد بوتفليقة بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه الرئيس السابق، لكنّه لن يحضر تشييع الجنازة في المقبرة.

السعيد بوتفليقة عبدالعزيز بوتفليقة الجزائر

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