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الصومال: مقتل وإصابة 4 أشخاص في تفجير إرهابي بمطار بولي بوردي

12:15 م الأحد 19 سبتمبر 2021
الصومال: مقتل وإصابة 4 أشخاص في تفجير إرهابي بمطار بولي بوردي

انفجار بالصومال - ارشيفية

مقديشو- أ ش أ:

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي في مطار مدينة بولي بوردي بمحافظه هيران الصومالية.

وذكرت وكالة الانباء الصومالية، الأحد، أن الانفجار الذي زرعته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أسفر عن تدمير صالة إنتظار الركاب في المطار، والتي تم الإنتهاء من عملية بنائها أمس السبت.

ويتمركز في مطار المدينة القوات الحكومية والقوات الجيبوتية العاملة ضمن بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية "أميصوم".

هذا المحتوى من

Asha
الصومال تفجير إرهابي مطار بولي بوردي محافظه هيران الصومالية

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