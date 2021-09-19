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مصادر لبنانية: ميقاتي يستعد لجولة خارجية لتفعيل "التسوية الدولية- الإقليمية"

12:11 م الأحد 19 سبتمبر 2021
مصادر لبنانية: ميقاتي يستعد لجولة خارجية لتفعيل "التسوية الدولية- الإقليمية"

نجيب ميقاتي

بيروت- (د ب أ):

يستعد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للقيام بجولة خارجية لتفعيل "التسوية الدولية - الإقليمية التي أتاحت التشكيل الوزاري".

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر، الأحد، عن مصادر إعلامية قولها إن "ميقاتي يراهن على ضغط أوروبي وأمريكي يوازن نشاط إيران وحلفائها على الساحة ويؤمن سير عمل الحكومة من دون أفخاخ التعطيل، لاسيما بعد الهجمة المرتدة التي اقترفها فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ضد المنظومة السياسية التي أعاقت خططه".

واعتبرت المصادر أن الفريق الرئاسي يسعى إلى تصفية حساباته مع معارضيه في السنة الأخيرة من عهده.

وتشكلت الأسبوع الماضي حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب بعد مرور 13 شهرا على استقالتها.

نجيب ميقاتي لبنان التسوية الدولية - الإقليمية بيروت

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