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مسؤول إيراني: قد نجري مفاوضات نووية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

11:26 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
مسؤول إيراني: قد نجري مفاوضات نووية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

سعيد خطيب زاده

طهران- (د ب ا):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن إيران ربما تجرى مباحثات بشأن استعادة الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المتحدث الإيراني قوله، إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيغادر إلى نيويورك غدا الاثنين، وسيلتقى بممثلي الدول الكبرى"إذا كانت مثل هذه الاجتماعات سوف تكون مفيدة".

وأضاف المتحدث أن أمير عبداللهيان لا يعتزم لقاء مسؤولين أمريكيين في نيويورك، ولكنه سيعقد اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية الدول التي مازالت مشاركة في الاتفاق النووي.

سعيد خطيب زاده الاتفاق النووي اجتماعات الأمم المتحدة مفاوضات نووية

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