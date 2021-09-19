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ماليزيا: سنقدم جرعة معززة من لقاحات كورونا للعاملين بالصحة وكبار السن

11:02 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
ماليزيا: سنقدم جرعة معززة من لقاحات كورونا للعاملين بالصحة وكبار السن

لقاح كورونا

كوالالمبور- (د ب ا):

أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، الأحد، أن الحكومة قررت تقديم جرعات معززة من لقاحات ضد فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن لتعزيز مناعتهم.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن صبري إقوله، إن حملة لتوزيع جرعات معززة من اللقاحات على العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن سوف تبدأ بمجرد الانتهاء من تطعيم 80% من السكان.

وأضاف "الجرعة الثالثة من اللقاح يمكن أن تزيد من مستوى المناعة لدى الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث أن المناعة ربما تنخفض بعد فترة معينة من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح".

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