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كورونا حول العالم: الإصابات 22.8 مليون.. واللقاحات 5.92 مليار

11:01 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 22.8 مليون.. واللقاحات 5.92 مليار

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 228.1 مليون حتى صباح الأحد ، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 5.92 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 228 مليونا و167 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 686 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 5.92 مليار جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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