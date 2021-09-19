الشرطة الفلبينية تحذر المحتجين على قيود كورونا

مانيلا - أ ش أ:

حذر قائد الشرطة الفلبينية جيليرمو إليزار، اليوم الأحد، الأفراد والجماعات الذين تحدوا البروتوكولات الصحية احتجاجًا على المبادئ التوجيهية الحكومية المفروضة في مواجهة كوفيد-19.

وقال الجنرال في الشرطة إليزار في بيان أرسل إلى الصحفيين، وفق ما أوردته صحيفة فيل ستار المحلية، إنه "في حين تحترم الشرطة عدم تصديق بعض الأفراد والجماعات بفيروس كوفيد -19 وحملة التطعيم المضادة، يجب عليهم أيضًا تعلم احترام ما يصدقه كثر من الفلبينيين بمن فيهم الذين ماتوا وأصيبوا بالعدوى وخاصة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقفون على خط المواجهة في هذه المعركة".

وأضاف أن "أي أعمال احتجاجية للإصرار على ما تؤمن به لا يجعله صحيحًا.، ما هي إلا أعمال تحدٍ وانعدام مسؤولية، لأنك تعرض أفرادنا وغيرهم من السكان المدنيين لخطر الإصابة".

ويتناقض تحذير قائد الشرطة الوطنية الفلبينية بشكل صارخ مع معاملة الشرطة للمتظاهرين والنشطاء منذ الأيام الأولى للوباء، إذ ألقت الشرطة القبض على سكان المناطق الحضرية الفقيرة الذين كانوا يطالبون بالمساعدات الغذائية في مدينة كويزون بضواحي مانيلا.

جدير بالذكر أن الفلبين تخضع لدرجات متفاوتة من الحجر الصحي المجتمعي منذ مارس 2020 الماضي، وتسجل السلطات الصحية في الفلبين أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يوميًا.