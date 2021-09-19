الولايات المتحدة تثمن علاقتها مع نيبال في مكافحة كورونا وتغير المناخ
واشنطن - أ ش أ:
ثمنت الولايات المتحدة تعزيز العلاقات مع نيبال في مواجهة تحديات مشتركة خلال العام الماضي لا سيما في مكافحة كوفيد-19 والتصدي لأزمة تغير المناخ.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد:" نحتفل بصداقة دائمة تعززت من خلال روابط العلاقات بين الشعبين وما يقرب من 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية".
وأضاف:" بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، أهنئ شعب نيبال بحرارة بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور في 19 سبتمبر".
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