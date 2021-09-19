Masrawy logo white

نيوزيلندا تسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

07:29 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
نيوزيلندا تسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

نيوزيلندا

ولينجتون - أ ش أ:

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4 آلاف و60 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 3 آلاف و639 حالة منذ بداية الجائحة، كما أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 394 حالة.

هذا المحتوى من

نيوزيلندا فيروس كورونا اصابات كورونا وفيات كورونا

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تثمن علاقتها مع نيبال في مكافحة كورونا وتغير المناخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| قفزة كبيرة في الإصابات.. تطورات الموجة الرابعة في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا