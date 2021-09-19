ألمانيا.. مناظرة رئيسية أخيرة بين المرشحين على منصب المستشار قبل الانتخابات

برلين - (د ب أ):

تنعقد في وقت لاحق اليوم الأحد مناظرة تلفزيونية رئيسية أخيرة بين المرشحين على منصب المستشار في ألمانيا وذلك قبل أسبوع واحد من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع.

ويكافح أرمين لاشيت، مرشح المسيحيين الديمقراطيين المحافظين من أجل اللحاق بأولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتقدم حاليا في استطلاعات الرأي.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتقدم بعدة نقاط على تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي، المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بنسبة تأييد تبلغ حوالي 25%.

ولا تزال مرشحة حزب الخضر أنالينا بربوك تحتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي.