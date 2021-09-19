راشد المنصوري: كورونا رفعت أرباح الألعاب الإلكترونية.. والنمو الاقتصادي مرهون بالتكنولوجيا

قال الخبير التقني راشد المنصوري، إن الألعاب الإلكترونية حققت نحو 1.5 تريليون دولار في عام واحد بسبب جائحة كورونا، التي فرضت التباعد الاجتماعي، والعزلة لكل دول العالم بشكل تام طيلة ٤ اشهر.

وأضاف راشد المنصوري، أن جائحة كورونا كانت سببا رئيسيا في ازدهار تجارة الألعاب الإلكترونية، وتحقيقها دخولا مرتفعة للكثير من الدول بسبب انصراف الشباب بشكل عام اليها.

وأوضح المنصوري، أن التحول الرقمي بشكل عام، كان أحد الفرضيات التي فرضتها ظروف الجائحة لمنع انتشار العدوى وعليه يمكن القول ان الدول التي اخذت الخطوة مبكرا، لم تتاثر بشكل كبير بظروف الغلق، ولكن أكثر من تأثر هي الدول التي لم تتحول في على الاقل ٣٠٪ من اعمالها رقميا.

وأشار الخبير التقني راشد المنصوري، إلى أن أي تقدم ونمو اقتصادي مرهون في الوقت الحالي، منوها بأن الدول التي تبنت التحول الرقمي قبل ظهور الجائحة لم تتأثر بشكل كبير.