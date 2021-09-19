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أفغانستان والمناخ على جدول أعمال لقاء جونسون وبايدن

04:11 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
أفغانستان والمناخ على جدول أعمال لقاء جونسون وبايدن

جونسون وبايدن

لندن - (د ب أ):
من المتوقع أن يتناول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق في أفغانستان وإعادة فتح الرحلات المحتمل بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتغير المناخ .

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن جونسون سيتوجه إلى واشنطن في زيارة إلى الولايات المتحدة تركز على البيئة، حيث سيحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات أكبر بشأن التزاماتهم لمعالجة أزمة المناخ.

ومع مشاركة حوالي 100 من قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك، سيسعى جونسون لتحفيزهم على التحرك من خلال سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى.

وتعتبر زيارة جونسون إلى البيت الأبيض هي الأولى منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب.

بوريس جونسون جو بايدن أفغانستان البيت الأبيض تغير المناخ

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