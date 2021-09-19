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اللقطات الأولى لاعتقال آخر أسيرين فرا من سجن جلبوع (فيديو)

03:20 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
اللقطات الأولى لاعتقال آخر أسيرين فرا من سجن جلبوع (فيديو)

أرشيفية

أعلن الجيش الاحتلال، ليلة الأحد، اعتقال آخر أسيرين من بين 6 آخرين، تمكنوا في 6 سبتمبر الجاري من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، قرب مدينة جنين في الضفة الغربية.
وجرى اعتقال الأسيرين، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، خلال عملية دهم للجيش الإسرائيلي لمنزل بالمنطقة الشرقية من مدينة جنين في الضفة الغربية، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي، اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الدفاع في مدينة جنين الأسيرين الأخيرين الذين فروا من سجن جلبوع، وهما على قيد الحياة وتم اقتيادهم للتحقيق".

ويأتي اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات بعد أيام من إعادة اعتقال أربعة أسرى آخرين فروا معهما من سجن جلبوع عبر حفر نفق إلى خارج السجن، وهم زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قادري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد عقب اعتقال الأسيرين في جنين، تخوفاً من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

جيش الاحتلال سجن جلبوع الضفة الغربية عملية اعتقال

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