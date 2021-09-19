العربية: القبض على الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع فى جنين

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، القبض فى جنين على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع، وذلك نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مثل "جيروزاليم بوست" و"يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" أن كممجي ونفيعات اعتقلا نتيجة عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في شرق جنين.

وحاصرت القوات الإسرائيلية، حسب التقارير، منزلا في جنين وطالبت جميع الموجودين فيه بالخروج من المبنى والاستسلام قبل أن تبدأ اشتباكات مسلحة تم نتيجتها اعتقال الأسيرين.

وأفادت مصادر عبرية بأن العسكريين الإسرائيليين اعتقلوا كذلك اثنين من مساعدي الأسيرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العملية لم تسفر حتى الآن عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية لكنها تعرضت لاعتداءات من قبل السكان المحليين الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ومساء السبت دخلت وحدات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى جنين حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين العسكريين الإسرائيليين وفلسطينيين.