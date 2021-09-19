المغرب: وصول شحنة تضم 680 ألف جرعة من لقاح فايزر

المغرب - (أ.ش.أ)

وصلت إلى مطار محمد الخامس المغربى السبت، شحنة جديدة من لقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت سلطات مطار محمد الخامس بأن الشحنة تضم 680 ألف جرعة قادمة من بروكسيل على متن طائرة تابعة لشركة الشحن.

ويستخدم المغرب لقاح "فايزر" حاليًا في حملة تطعيم التلاميذ التي انطلقت قبل أسابيع قليلة.

وأعلنت الصحة المغربية اليوم أن أكثر من 20 مليونًا و990 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى، وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية أكثر من 17 مليونًا و410 آلاف شخص.