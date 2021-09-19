المكسيك تقترح تشكيل تكتل مثل الاتحاد الأوروبي لدول أمريكا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

اقترح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دمج البلدان الأمريكية على أساس النموذج الأوروبي.

في افتتاح قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيلاك) في مكسيكو سيتي، قال لوبيز أوبرادور إنه يمكن أن يوجد نوع من التجمع في أمريكا يشبه تجمع الاتحاد الأوروبي.

واقترح لتكوين مثل هذا التجمع القائم على نموذج الاتحاد الأوروبي عقد اتفاق اقتصادي وتجاري مع الولايات المتحدة وكندا.

وحضر ممثلون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك العديد من رؤساء الدول والحكومات، القمة في المكسيك.

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الصيني شي جين بينج رسائل عبر الفيديو.

إلا أنه غاب عن اجتماع القمة رؤساء البلدان التي تشكل إلى جانب المكسيك أكبر خمسة اقتصادات في المنطقة وهي البرازيل والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا.

وباستثناء الأرجنتين يحكم هذه البلدان سياسيون محافظون أو يمينيون.

يعتبر رئيس المكسيك الواقعة في أمريكا الشمالية، لوبيز أوبرادور، سياسيًا شعبويًا يساريًا، وتعتبر الحكومات اليسارية في المنطقة أن منظمة الدول الأمريكية "أواس" ومقرها واشنطن مقربة جدًا من الولايات المتحدة.