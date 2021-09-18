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اليونان تفتتح مخيمًا جديدًا للمهاجرين في جزيرة ساموس

11:49 م السبت 18 سبتمبر 2021
اليونان تفتتح مخيمًا جديدًا للمهاجرين في جزيرة ساموس

وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس

اليونان - (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليونانية فتح مخيم جديد للمهاجرين في جزيرة ساموس ليحل محل منشأة قديمة كانت مكتظة بهم.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن تكلفة المعسكر الجديد تبلغ حوالي 43 مليون يورو (50 مليون دولار).

ونقلت الشبكة عن وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، قوله اليوم إن المعسكر سيؤوي ما يصل إلى 3 آلاف شخص ثلثهم تقريبا في 240 منزل صغير والباقي في قاعات كبيرة، مشيراً إلى أنه يوفر ظروفاً معيشية أفضل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد تعهدت مؤخراً بتخصيص 276 مليون يورو لتمويل 5 مخيمات جديدة في جزر بحر إيجه اليونانية.

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نوتيس ميتاراكيس جزيرة ساموس المهاجرين اليونان وزير الهجرة اليوناني

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