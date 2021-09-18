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وزير ليبي: مليون عامل مصري سيدخلون البلاد مطلع أكتوبر

11:14 م السبت 18 سبتمبر 2021
وزير ليبي: مليون عامل مصري سيدخلون البلاد مطلع أكتوبر

علي العابد وزير العمل الليبي

وكالات:

أعلن وزير العمل الليبي، علي العابد، السبت، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.

وقال العابد في تصريح أدلى به لوكالة "الأناضول" التركية، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، اليوم السبت عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي: "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)".

وأضاف: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".

وبين أن هذا "يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية".

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا إيجابيا عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ليبيا، في 20 أبريل الماضي.

وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.

والخميس، وقعت ليبيا ومصر، 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.

علي العابد ليبيا مصطفى مدبولي طرابلس مصر العمال المصريين

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