اعتقال 4 فلسطينيين بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الخليل

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أربعة فلسطينيين بعد اعتداء الجنود والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال، اعتدوا على أربعة شبان بينهم شقيقان، وسيدتان ومسنة، بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والهروات، ما تسبب في إصابتهم بجروح ورضوض.

وذكرت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمد فواز قفيشة (20 عاما)، وضياء طارق قفيشة (24 عاما)، وفوزي سعدي الرجبي وشقيقه محمد، عقب الاعتداء بالضرب عليهم وعلى المسنة رويدة عبد المعطي قفيشة والشقيقتان لبنى وملكة جميل قفيشة.