تونس تتسلم 5 مولدات أكسجين من السعودية لمجابهة كورونا

تونس - (أ ش أ):

تسلمت تونس، اليوم السبت، خمسة مولدات أكسجين ممنوحة من المملكة العربية السعودية في إطار دعمها لجهود مجابهة جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسلم مولدات الأكسجين، بحضور علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية التونسية عبد الرؤوف عطاء الله، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.