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سفارات أفغانية تقطع علاقاتها بحكومة طالبان

10:28 م السبت 18 سبتمبر 2021
سفارات أفغانية تقطع علاقاتها بحكومة طالبان

وزارة الخارجية الأفغانية

كابول - (د ب أ)

قال مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأفغانية إن بعض سفارات بلاده تعمل بشكل مستقل وأن طبيعة عائداتها ما زالت مجهولة.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى السفارات لم تودع أموالها بعد في البنك المعتاد، ورفضت أربع سفارات أخرى الإجابة على أسئلة عن أنشطتها، حسبما أفادت وكالة "باجهوك" الأفغانية للأنباء.

وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية لوكالة "باجهوك"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن 80% من موظفي الوزارة غادروا أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وأضاف أن الإدارات السياسية بوزارة الخارجية مسؤولة عن الحفاظ على العلاقات مع سفارات الدول الأخرى، لكن يوجد حاليا عدد أقل من الموظفين في الإدارات.

وزارة الخارجية الأفغانية حكومة طالبان كابول

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