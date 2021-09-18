وصول مفاجئ للرئيس الفنزويلي يثير صدامًا في قمة إقليمية

واشنطن - (د ب ا)

أثار الظهور غير المتوقع للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في اللحظة الأخيرة في قمة إقليمية صداما مع القادة المتحالفين مع الولايات المتحدة وأعاد إحياء الانقسام الإيديولوجي بين الحكومات في أمريكا اللاتينية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وافتتح رئيس باراجواى ماريو عبده بينيتيز كلمته في مكسيكو سيتى في اجتماع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبى بتأكيد مجددا انه لا يعتبر حكم الزعيم الفنزويلى شرعيا.

وقال بينيتيز: "إن حضوري في هذه القمة لا يمثل بأي حال من الأحوال اعترافًا بحكومة نيكولاس مادورو".

وأضاف: "لا يوجد أي تغيير في موقف حكومتي واعتقد أن الشيء النبيل الذي يجب القيام به هو أن اقول لك (مادورو) ذلك في وجهك".

ولا يعترف بينيتيز والعديد من الحكومات الإقليمية الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة بالحكومة الفنزويلية على أنها شرعية بسبب المخالفات المحيطة بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018.