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ماليزيا: الطلاب غير الملقحين قد يُمنعون من الدراسة بالمدارس

09:13 م السبت 18 سبتمبر 2021
ماليزيا: الطلاب غير الملقحين قد يُمنعون من الدراسة بالمدارس

لقاح كورونا

كوالالمبور - (د ب أ)

ذكرت صحيفة ماليزية أن الطلاب غير الملقحين قد يمنعون من الدراسة في مدارس البلاد خلال العام الدراسي 2022.

وأفادت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" بأن هذا الإجراء يأتي ضمن أمور أخرى تدرسها وزارة التعليم والصحة، في إطار تقييم أكثر التدابير الملائمة للطلاب.

وقال نائب وزير الصحة، نور عزمي غزالي، إن إدارات المدارس تعمل الآن على إقناع الطلاب وأولياء أمورهم بتلقي اللقاح.

وأضاف: "ينطبق هذا الوضع أيضا على 2500 معلم رفضوا تلقوا لقاح كوفيد 19".

وقال: "هذا الأمر رغم ذلك ما زال قيد المناقشة. وسنبحث عن أفضل حل لتكون عملية التدريس والتعليم آمنة".

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