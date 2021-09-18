"أزمة مع أستراليا وأمريكا".. وزير خارجية فرنسا يهاجم واشنطن وكانبيرا

وكالات:

هاجم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، في أعقاب إعلان كانبيرا إلغاء صفقة دفاعية ضخمة مع باريس، واستبدالها بتحالف مع واشنطن ولندن.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم السبت أن "هناك عدم ثقة وأزمة فعلية مع أستراليا".

واتهم "الولايات المتحدة وأستراليا بـالكذب في أزمة جدية للغاية"، لافتًا إلى أن بلاده "ستعيد تقييم الوضع للدفاع عن مصالحها في ضوء الأزمة مع أستراليا والولايات المتحدة".

وتابع "لا يجب على الحلفاء أن يرتكبوا خيانة بحق بعضهم"، مضيفا "هناك كذب وعدم ثقة وأزمة فعلية مع أستراليا".

وأوضح أن "أزمة صفقة الغواصات سيكون لها تداعيات على مستقبل حلف الناتو ".

واتهم بريطانيا بـ"الانتهازية الدائمة" على خلفية قضية الغواصات الأسترالية.

وكانت فرنسا استدعت سفيريها في كل من الولايات المتحدة واستراليا للتشاور على خلفية الخلاف الذي نشب بسبب صفقة الغواصات التي كانت ستصدرها إلى استراليا ولكنها فشلت.

وأعلن وزير الخارجية جان إيف لودريان مساء اليوم الجمعة في باريس، أن هذه الخطوة الاستثنائية تتم بناء على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.