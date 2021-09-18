تعزيزات أمنية حول الكابيتول قبل مظاهرة تناصر معتقلي أحداث شغب الكونجرس

نيويورك - (بي بي سي)

نشرت السلطات الأمريكية المئات من عناصر الشرطة حول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن المعروف بالـ"كابيتول" تحسبًا من مظاهرة ينظمها اليوم السبت أنصار سجناء هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول عندما كان أعضاؤه يصوتون للتصديق على إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأعادت السلطات مجددًا نصب سياج عال ذي أسلاك شائكة كانت قد أقامته حول المجمع، بعد الهجوم وأبقته حتى مارس 2021.

وانتشرت الفرق الأمنية من وأعلنت حالة التأهب القصوى.

ويسعى منظمو المظاهرة إسقاط الأحكام الصادرة بحق المشاركين في الهجوم على مقر الكونجرس.