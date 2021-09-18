محادثات بين باكستان وطالبان بهدف تشكيل حكومة أفغانية شاملة

كابول - (بي بي سي)

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حوارًا مع حركة طالبان الأفغانية بهدف حثها على تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأقليات العرقية مثل الطاجيك والشيعة الهزارة.

وقال خان إن هذه الخطوة جاءت عقب محادثات أجراها مع زعماء الدول المجاورة لأفغانستان خلال اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في طاجيكستان.

واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني أن ضم جميع الأقليات العرقية سيضمن السلام والاستقرار في أفغانستان التي عاشت أربعين عامًا من الحرب.