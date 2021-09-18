"حليف لحركة النهضة".. اختطاف رئيس تكتل بالبرلمان التونسي (فيديو)

وكالات:

أعلن "حزب ائتلاف الكرامة" التونسي، أمس الجمعة، عن تعرض رئيس كتلته البرلمانية، سيف الدين مخلوف، لعملية اختطاف أمام مقر المحكمة العسكرية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونشر الحزب عبر "فيسبوك" مقطع فيديو للعملية وألحقه بتعليق جاء فيه: "عاجل وخطير: اختطاف الأستاذ سيف الدين مخلوف أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حين قدم لتقديم نفسه لقاضي التحقيق العسكري والاعتداء عليه وعلى المحامين المرافقين له بالعنف".

وأضاف في تدوينة منفصلة أن عملية اختطاف مخلوف "من أمام المحكمة العسكرية، وهو الذي اختار أن يسلم نفسه ويواجه القضاء بنفسه، عملية استفزازية لا مبرر لها".

وتابع: "لهذا ندعو جميع أنصارنا وكل من تعاطف معنا عدم الانجرار وراء هذه الاستفزازات والالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أي ردة فعل سيتم استغلالها حتما".

وأردف "ائتلاف الكرامة لم ولن يكون خارج إطار القانون مهما واجهنا من الظلم والاستفزاز. نحترم القانون ونريد لتونس أن تكون مثالا للدولة التي يُحترم فيها القانون. سيف الدين مخلوف لم يسرق ولم ينهب ولم يرد سوى وطن ينعم فيه الجميع بحياة كريمة".

ومخلوف رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" الحليف لـ"حركة النهضة"، ويعرف بانتقاداته للرئيس، قيس سعيد، وملاحق من قبل القضاء العسكري وفقد الحصانة البرلمانية إثر قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو الفائت وتولي السلطات في البلاد.

وقال مخلوف في مقطع فيديو صوره بنفسه إنه قرّر التوجه الجمعة إلى المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس برفقة محاميه.

وأضاف مخلوف ملمحا إلى سعيد: "لا نخاف المحكمة العسكرية، رافضين الانقلاب الذي يستعمل القضاء العسكري في تصفية حسابات الخصوم".