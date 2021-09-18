فلسطين تبدأ التسجيل للانتخابات البلدية الشهر المقبل وتنتظر موقف حماس

رام الله - (د ب أ)

أعلن مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم السبت أن التسجيل لانتخابات الهيئات المحلية "البلدية" سيبدأ مطلع الشهر المقبل.

وصرح المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي تشمل 387 بلدية ومجلسا قرويا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستجري في 11 شهر ديسمبر المقبل، وفق قانون الانتخابات لعام 2005 في إطار التمثيل النسبي.

وقال طعم الله إن لجنة الانتخابات وضعت السجل الزمني للانتخابات ومراحلها، وستبدأ أول مراحل العملية الانتخابية بتسجيل الناخبين بدءا من يوم الثالث من أكتوبر وتنتهي في السابع من الشهر ذاته، لمدة خمسة أيام، سيتم خلالها فتح كافة مراكز التسجيل في جميع الهيئات المحلية.

وأوضح أنه بعد انتهاء مرحلة التسجيل، تبدأ عملية الترشح يوم 26 من الشهر المقبل لمدة 10 أيام، وليس هناك أي تغيير على قانون الانتخابات بنظام التمثيل النسبي، وليس شرطا أن تكون قوائم حزبية.

وأفاد بأنه يحق للمواطنين ترشيح أنفسهم ضمن قائمة مستقلة، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات أتمت تسجيل الناخبين خلال شهر فبراير الماضي، ووصلت نسبة المسجلين إلى 93% لكن قانون الانتخابات يلزم مراكز التسجيل بفتح مراكزها مع بداية كل عملية انتخابية.

وذكر المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية أنه سيتم فتح المراكز للتسجيل لمدة خمسة أيام من أجل تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية عقدت اجتماعا الأربعاء الماضي، لبحث قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 والتي ستشمل في مرحلتها الأولى 387 هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية، و11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة.

وفي حينه قال رئيس اللجنة حنا ناصر إن إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس.

وأضاف أن لجنة الانتخابات تتطلع إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

ولم تعلن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 موقفًا رسميًا بشأن إجراء الانتخابات المحلية في القطاع، وقالت إن الأمر قيد التشاور داخل قياداتها ومع الفصائل.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة.