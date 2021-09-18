إيران: تحسن طفيف في الوضع الوبائي لكورونا

طهران - (د ب أ)

ذكرت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت في بيان أن هناك مؤشرات على تراجع طفيف في وضع فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة، مازال مرتفعا نسبيا، بسبب سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، فإنه يمثل تحسنا كبيرا في الوضع، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وتراجع عدد حالات الوفاة، المتعلقة بالفيروس في إيران من أكثر من 700 إلى حوالي 350 وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة من أكثر من 50 ألف يوميا إلى أقل من 13 ألف يوميا.

وسجلت إيران إجمالي 116 ألف حالة وفاة وحوالي 5ر5 مليون حالة إصابة، منذ بدء الجائحة.

وأرجع خبراء الصحة التحول المفاجئ إلى وصول المزيد من جرعات اللقاحات للبلاد، بالإضافة إلى إكمال اللقاحات، المنتجة محليا، في الأسابيع الأربعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن أكثر من ثلث السكان الآن، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، بينما حصل حوالي 16% من الإيرانيين الآن على تطعيم كامل.