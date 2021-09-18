وزراء زراعة مجموعة العشرين يدعون لبذل الجهود لمكافحة الجوع

روما - (د ب أ)

اختتم اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في العالم اليوم السبت جدول أعماله بدعوة لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الجوع والدعوة لمزيد من الابتكار في الزراعة.

وتناول الاجتماع الذي استمر يومين وانعقد في فلورنسا بإيطاليا كيفية ضمان وجود ما يكفي من الطعام لسكان العالم، من بين أمور أخرى.

ودعا وزير الزراعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي إلى التحلي بالصبر، قائلا إن القرارات المتخذة اليوم قد لا تظهر أثارها لسنوات. وتترأس إيطاليا مجموعة العشرين هذا العام.

ووصف باتوانيلي معاناة مئات الملايين من الأشخاص من سوء التغذية، بينما يتم هدر الطعام على نطاق واسع في أماكن أخرى بـ "التناقض الكبير".

ويتم التخلص من حوالي مليار طن من الغذاء كل عام، وفقا لتحليل أجرته مجموعة "كولديريتي" الزراعية، استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي الكمية التي يتم التخلص منها حوالي 17 % من إجمالي المنتجات الزراعية.

وقال وزراء مجموعة العشرين في بيانهم الختامي "ندرك أن النظم الغذائية المستدامة والمرنة تعتبر جوهرية للأمن الغذائي والتغذية".

كما ناقش الحضور كيفية ربط إنتاج المزيد من الغذاء بحماية المناخ.

وقدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مؤخرا دراسة أشارت إلى أن حوالي 470 مليار دولار من الإعانات الزراعية السنوية ليست مستدامة أو عادلة. وذكر الباحثون أنه لا يمكن معالجة التفاوتات الاجتماعية والأضرار البيئية إلا من خلال إعادة توزيع المساعدات.