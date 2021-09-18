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اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بين "فتح" و "جند الشام"

05:28 م السبت 18 سبتمبر 2021
اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بين "فتح" و "جند الشام"

اللاجئين الفلسطينيين - أرشيفية

بيروت - (د ب أ)

اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، اليوم السبت، بين عناصر من حركة "فتح" وآخرين من "جند الشام"، على خلفية اعتقال عناصر من حركة "فتح" أحد المطلوبين وتسليمه للجيش اللبناني.

واستخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف في الاشتباكات، بحسب ما ذكرت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ويأتي هذا التوتر "على خلفية قيام عناصر الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح باعتقال المطلوب (مصطفى.ف) في محلة الطوارئ داخل المخيم، وتسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني".

وأعلنت الوكالة أنه تم تسجيل "نزوح للأهالي إلى خارج المخيم بعد تدهور الوضع".

اللاجئين الفلسطينيين اشتباكات حركة فتح الأمن الوطني الفلسطيني مخابرات الجيش اللبناني

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