الخارجية السودانية: نسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم

وكالات

‏أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن بلادها تعمل لتعزيز علاقاتها الخارجية، ‏مشيرة إلى أنها تعمل على التضامن العربي لخدمة قضاياها.

وتابعت مريم الصادق في مؤتمر صحفي السبت، أن ‏بلادها تسعى للانفتاح على إفريقيا وتعزيز العلاقاتها مع دولها، ‏وأنها تسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم، مشيرة إلى أن بلادها تسعى إلى استعادة دورها التاريخي في المنطقة، موضح أن السياسة الخارجية السودانية تتجاوب مع المتطلبات الداخلية والخارجية.

وأشارت ‏وزيرة الخارجية السودانية، إلى أنها "تسعى إلى سياسة خارجية سودانية متوازنة ودبلوماسية فاعلة".