الخارجية السودانية: نسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم
وكالات
أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن بلادها تعمل لتعزيز علاقاتها الخارجية، مشيرة إلى أنها تعمل على التضامن العربي لخدمة قضاياها.
وتابعت مريم الصادق في مؤتمر صحفي السبت، أن بلادها تسعى للانفتاح على إفريقيا وتعزيز العلاقاتها مع دولها، وأنها تسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم، مشيرة إلى أن بلادها تسعى إلى استعادة دورها التاريخي في المنطقة، موضح أن السياسة الخارجية السودانية تتجاوب مع المتطلبات الداخلية والخارجية.
وأشارت وزيرة الخارجية السودانية، إلى أنها "تسعى إلى سياسة خارجية سودانية متوازنة ودبلوماسية فاعلة".
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