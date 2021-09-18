Masrawy logo white

الخارجية السودانية: نسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم

05:16 م السبت 18 سبتمبر 2021
الخارجية السودانية: نسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم

مريم الصادق المهدي

وكالات

‏أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن بلادها تعمل لتعزيز علاقاتها الخارجية، ‏مشيرة إلى أنها تعمل على التضامن العربي لخدمة قضاياها.

وتابعت مريم الصادق في مؤتمر صحفي السبت، أن ‏بلادها تسعى للانفتاح على إفريقيا وتعزيز العلاقاتها مع دولها، ‏وأنها تسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم، مشيرة إلى أن بلادها تسعى إلى استعادة دورها التاريخي في المنطقة، موضح أن السياسة الخارجية السودانية تتجاوب مع المتطلبات الداخلية والخارجية.

وأشارت ‏وزيرة الخارجية السودانية، إلى أنها "تسعى إلى سياسة خارجية سودانية متوازنة ودبلوماسية فاعلة".

مريم الصادق المهدي الخارجية السودانية السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السجن 3 سنوات لفتاة "كائن الهوهوز" وصديقها بتهمة نشر الفجور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا