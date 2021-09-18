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الاتحاد الأفريقي ينعي بوتفليقة: أحد أعظم من خدم الجزائر وأفريقيا

04:26 م السبت 18 سبتمبر 2021
الاتحاد الأفريقي ينعي بوتفليقة: أحد أعظم من خدم الجزائر وأفريقيا

الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا- أ ش أ:

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، السبت، عن أحر التعازي لرحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاما.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عبر تويتر: "علمت ببالغ الحزن وفاة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة...لقد خسر الجزائر وأفريقيا أحد أعظم من خدمهم".

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