الاتحاد الأفريقي ينعي بوتفليقة: أحد أعظم من خدم الجزائر وأفريقيا

أديس أبابا- أ ش أ:

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، السبت، عن أحر التعازي لرحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاما.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عبر تويتر: "علمت ببالغ الحزن وفاة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة...لقد خسر الجزائر وأفريقيا أحد أعظم من خدمهم".