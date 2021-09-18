أجراس الكنيسة تدق في الموصل بعد تركيب جرس مار توما الذي دمرته داعش

بغداد- (بي بي سي):

وسط زغاريد المصلين، دق جرس كنيسة مار توما السبت في الموصل القديمة، وهو أول جرس كنيسة يسمع بعد إعادة تركيبه في كبرى مدن شمال العراق، وذلك بعد سبع سنوات من سيطرة قوات تنظيم الدولة.

وقرع الأب بيوس عفاص الجرس في كنيسة السريان الكاثوليك حيث لاتزال أعمال الترميم جارية فيها، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

يزن الجرس 285 كيلوغراما وصنع في لبنان، ودفعت تكاليفه من أموال التبرعات.

وطرد التنظيم من الموصل على يد الجيش العراقي والتحالف الدولي في عام 2017.

وحولت في عهد التنظيم كنيسة مار توما التي تعود إلى القرن التاسع عشر إلى محكمة وسجن.

وهاجر العديد من مسيحيي العراق البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، ولم يبق منهم اليوم سوى 400 ألف مسيحي بعد أن كان عددهم 1.5 مليون نسمة في عام 2003 قبل الاجتياح الأميركي.

وعاد حتى الآن إلى المدينة حوالي خمسين عائلة مسيحية فقط.