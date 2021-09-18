أفغانستان: ترحيب من أسرة ضحايا الغارة الأمريكية باعتذار واشنطن عن خطئها

كابول- (بي بي سي):

رحب شقيق عامل إغاثة أفغاني باعتذار الولايات المتحدة الأمريكية عن خطئها في الغارة الجوية التي شنتها قبيل انسحابها بأيام قليلة.

قتل في الغارة، بطائرة مسيرة، 10 من أسرته، بينهم 7 أطفال.

وطالب شقيق عامل الإغاثة في حديث لبي بي سي واشنطن بمنح الأسرة تعويضا والعمل على إعادة توطين أسرته في بلد آمن.

وشنت الغارة في 29 أغسطس 2021، عقب تفجير انتحاري استهدف محيط مطار كابول وراح ضحيته أكثر من 170 مدنيا أفغانيا و13 عسكريا أمريكيا، بالإضافة عى أكثر من 20 من قوات طالبان.

وتزامنت تلك الهجمات مع قرب إنهاء الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية في أفغانستان التي استمرت 20 عاما وانسحابها تماما من البلاد، ويعتبر الهجوم بالطائرة المسيرة هو آخر عمل عسكري تنفذه واشنطن في أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد بررت اسباب الهجوم بأنها اعتقدت خطأ أن الشخص المستهدف هو مفجر انتحاري من تنظيم الدولة.