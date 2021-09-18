Masrawy logo white

أفغانستان: ترحيب من أسرة ضحايا الغارة الأمريكية باعتذار واشنطن عن خطئها

04:01 م السبت 18 سبتمبر 2021
أفغانستان: ترحيب من أسرة ضحايا الغارة الأمريكية باعتذار واشنطن عن خطئها

كابول- (بي بي سي):

رحب شقيق عامل إغاثة أفغاني باعتذار الولايات المتحدة الأمريكية عن خطئها في الغارة الجوية التي شنتها قبيل انسحابها بأيام قليلة.

قتل في الغارة، بطائرة مسيرة، 10 من أسرته، بينهم 7 أطفال.

وطالب شقيق عامل الإغاثة في حديث لبي بي سي واشنطن بمنح الأسرة تعويضا والعمل على إعادة توطين أسرته في بلد آمن.

وشنت الغارة في 29 أغسطس 2021، عقب تفجير انتحاري استهدف محيط مطار كابول وراح ضحيته أكثر من 170 مدنيا أفغانيا و13 عسكريا أمريكيا، بالإضافة عى أكثر من 20 من قوات طالبان.

وتزامنت تلك الهجمات مع قرب إنهاء الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية في أفغانستان التي استمرت 20 عاما وانسحابها تماما من البلاد، ويعتبر الهجوم بالطائرة المسيرة هو آخر عمل عسكري تنفذه واشنطن في أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد بررت اسباب الهجوم بأنها اعتقدت خطأ أن الشخص المستهدف هو مفجر انتحاري من تنظيم الدولة.

هذا المحتوى من

BBC
كابول أفغانستان ضحايا الغارة الأمريكية واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية

الخبر التالى:

أجراس الكنيسة تدق في الموصل بعد تركيب جرس مار توما الذي دمرته داعش

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السجن 3 سنوات لفتاة "كائن الهوهوز" وصديقها بتهمة نشر الفجور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا