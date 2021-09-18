مفوضية الانتخابات الليبية تنتهي من تسجيل الناخبين في الخارج

طرابلس- (د ب أ):

أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، الانتهاء من مرحلة تسجيل الناخبين المقيمين في الخارج.

وبحسب بيانات المفوضية اليوم، فقد وصل العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين الليبية بالداخل والخارج إلى مليونين و865 ألفا و624 ناخباً من بينهم مليون و628 ألفا و305 من الرجال، و مليون و237 ألفا و319 من النساء.

وسجلت قراءة المنظومة عند مؤشر الإقفال 10 آلاف و729 ناخبا مقيماً بالخارج من بينهم سبعة آلاف و296 من الرجال و ثلاثة آلاف و433 من النساء.

وكانت أعلى مستويات التسجيل في بريطانيا حيث بلغ عدد المسجلين 2040 ناخباً، يليها مصر بـ1290 ناخباً، ثم الولايات المتحدة الامريكية 997 ناخباً.

وتعهدت المفوضبة بتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وتستعد المفوضية لانطلاقة المرحلة القادمة، وهي مرحلة تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها، حالما يتم الإعلان عن ذلك قريباً.

ودعت المفوضية جميع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة، والمواطنين عامة إلى المساهمة في إنجاح هذه المرحلة من خلال الإسهام في حملات التوعية والتحفيز لاستلام بطاقاتهم لكي يتمكنوا من المشاركة في عملية الاقتراع.