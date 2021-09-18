Masrawy logo white

باكستان: بدأنا حوارا مع طالبان لتشكيل "حكومة شاملة"

01:42 م السبت 18 سبتمبر 2021
باكستان: بدأنا حوارا مع طالبان لتشكيل "حكومة شاملة"

عمران خان

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، أن بلاده بدأت حواراً مع حركة طالبان من أجل حكومة أفغانية شاملة تضمن السلام والاستقرار.

واعتبر أن هذا الحوار هو أمر في صالح المنطقة بأكملها.

كما أوضح في تغريدة عبر تويتر، أن اجتماعات جرت في دوشنبه عاصمة طاجيكستان مع قادة دول جوار أفغانستان، مُضيفًا أنه وبعد مناقشات طويلة مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان أطلق الحوار.

وتابع أن المفاوضات تهدف إلى حكومة تضم الطاجيك والهزارة والأوزبك من أجل استقرار أفغانستان الذي اعتبره يصب في صالح استقرار المنطقة.

يأتي ذلك فيما طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، طالبان بتشكيل حكومة جامعة ذات صفة تمثيلية، تشارك فيها النساء.

ومدد مجلس الأمن الدولي، في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15، لمدة 6 أشهر، حتى 17 مارس 2022، عمل بعثته السياسية في أفغانستان.

كما شدد في قراره على أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية، مطالباً بمشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان وبينها حقوق النساء والأطفال والأقليات.

عمران خان حركة طالبان أفغانستان حكومة أفغانية

الخبر التالى:

رغم الوباء.. قادة 100 دولة إلى نيويورك لحضور الدورة 76 للأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا