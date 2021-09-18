Masrawy logo white

"جبهة تحرير تيجراي" ترحب بالعقوبات الأمريكية على إثيوبيا واريتريا

01:36 م السبت 18 سبتمبر 2021
"جبهة تحرير تيجراي" ترحب بالعقوبات الأمريكية على إثيوبيا واريتريا

إثيوبيا واريتريا

نيروبي- (د ب أ):

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي مجموعة شبه عسكرية إثيوبية، بتهديد أمريكي لفرض عقوبات جديدة على إثيوبيا واريتريا.

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاشيو رضا في تغريدة عبر تويتر، السبت "العقوبات المقررة جيدة جدا"، واصفًا إجراءات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بأنها مثال للإبادة الجماعية.

ووصفت الولايات المتحدة أمس الجمعة الصراع بأنه أحد أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم، وسمح الرئيس الأمريكي، جو بايدن بفرض عقوبات جديدة لجلب أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن أمريكا مستعدة لاتخاذ "إجراء صارم"، إذا لم يتم إحراز تقدم قريبا.

وردا على ذلك، اتهم آبي الولايات المتحدة بازدواجية المعايير. وقال آبي في خطاب مفتوح إلى بايدن "شكل التهديد بالعقوبات ضغطا غير مبرر على حكومته وتجاهل الأزمة الإنسانية، التي تواجه إثيوبيا كلها.

وأضاف أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حرضت على صراع بدوافع عرقية ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا. ودعا إلى دعم أمريكي لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، التي تتورط فيها الجبهة.

يأتي الصراع في الدولة الواقعة شرق إفريقيا، في أعقاب سنوات من التوتر بين الجبهة والحكومة المركزية.

إثيوبيا اريتريا جبهة تحرير تيجراي مجموعة شبه عسكرية إثيوبية

الخبر التالى:

مجموعة "بريكس": لقاح "سبوتنيك في" أنقذ آلاف الأرواح في الهند

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا