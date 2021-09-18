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طالبان تستأنف الدراسة الثانوية للفتيان وتتجاهل الفتيات

11:54 ص السبت 18 سبتمبر 2021
طالبان تستأنف الدراسة الثانوية للفتيان وتتجاهل الفتيات

كابول- (بي بي سي):

سمحت الحكومة المؤقتة في أفغانستان للمدارس الثانوية للبنين باستئناف الدراسة، بعد أكثر من شهر من استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وأمرت وزارة التعليم في الحركة أمس الجمعة جميع المعلمين الذكور بالعودة إلى العمل، ولكنها لم تذكر شيئا بخصوص إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات.

ورحب صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بإعادة فتح المدارس للبنين، لكنه رفض حرمان الفتيات من الدراسة.

وأعربت "اليونيسيف" عن قلقها البالغ بشأن مستقبل تعليم الفتيات في أفغانستان، وطالبت باستئنافه على الفور.

هذا المحتوى من

كابول أفغانستان الدراسة الثانوية للفتيان حركة طالبان

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